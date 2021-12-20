Survivor 2020 yarışmacısından skandal sözler: Kucağım daha zevkli

Survivor 2020 sezonu yarışmacılarından Yunus Emre Özden, Twitter hesabından paylaştığı ''Arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli'' sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

'Survivor'ın hırçın çocuğu' lakabıyla geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özden, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi.

''KUCAĞIM DAHA ZEVKLİ''

Özden'in tepki çeken tweetleri şu şekildeydi:

''Zıplamayı boy uzatır sanıp arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli. Huyumu bilmeden suyumda yüzmesinler, boğulurlar.''

''Ne yaşadığımızı bilmeden arkamızdan konuşanların, karşımızda kıvırtmasını seyredeceksiniz. Sırtımızdan sapladıkları bıçakları, göğüslerinden göstere göstere iade edeceğim. Bu da bana yakışır. Çok sabrettim!''

''İĞRENÇ BİR ÜSLUP''

Yunus Emre Özden'in olay yaratan tweetlerine, sosyal medyada tepki yağdı. Özden'in sözlerine, ''İğrenç bir üslup'' ve ''Saygılı olmayı bil'' gibi yorumlar yapıldı.

SURVIVOR YARIŞMACISINA MI SÖYLEDİ?

Yunus Emre Özden'in, tepki çeken sözlerini, Survivor eski yarışmacısı Sude Burcu için söylediği öne sürüldü. İddiaya göre Yunus Emre Özden, Sude Burcu'nun 2020 yılında kendisi hakkında attığı tweetlere öfkelenmişti.

''KENDİSİNİ TANIMAM''

Yunus Emre Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Kadın yarışmacı ile alakam yoktur. Zaten kendisini de tanımam. Söz konusu tweetler özel hayatımla ilgilidir'' diyerek, tartışmalara son noktayı koydu. Özden, gelen tepkiler üzerine tweetlerini kaldırdı.