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  3. 16 Şubat 2020 12:03

Survivor 2020'den ilk görüntüler geldi

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'dan ilk görüntüler geldi. Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanacak Survivor'ın fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Survivor 2020 için geri sayım başladı. 16 Şubat Pazar akşamı TV8'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor'ın 1. bölüm tanıtımı yayınlandı.

ACUN ILICALI HESABINDAN PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında paylaştığı ilk bölüm tanıtımında Ünlüler ve Gönüllüler takımı Dominik'teki Survivor adasına ayak bastı. Ardından henüz adaya alışamadan hemen ilk oyun için kendilerini oyun alanında buldular. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde Survivor'ın en erken vedasının bu sezon yaşanacağını açıkladı.

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