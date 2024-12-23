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Survivor 2025 krizle başlıyor: Afişteki isim kadrodan çıkarıldı

Survivor 2025 krizle başlıyor: Afişteki isim kadrodan çıkarıldı
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TV8 ekranlarında 2025 yılında ekranlara gelecek olan Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonu öncesinde yarışmanın afişinde yer alan bir isim kadrodan çıkarıldı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatıyla sezona damga vurmak için gün sayıyor.

Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kadro Survivor tutkunlarını heyecanlandırmıştı.

Ancak daha yarışma başlamadan yaşanan bir gelişme dikkatleri Survivor adasına çevirdi.

Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Mevlüt isimli yarışmacı hem tanıtım afişlerinde hem de ilk fragmanda boy göstermişti.

Ancak yeni yayınlanan tanıtımda Mevlüt’ün görüntülerine yer verilmedi.

Afişten de tamamen çıkarılan yarışmacının afişten neden silindiği ve kadrodan çıkarılıp çıkarılmadığı merak konusu oldu.

Etiketler survivor 2025 Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu mevlüt afiş
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