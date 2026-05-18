  3. Survivor 2026'da beklenmedik veda: Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı!

Güncelleme:

Survivor 2026'nın 17 Mayıs akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması yapılmazken, adaya veda eden isim sakatlık geçiren Barış Murat Yağcı oldu. Elindeki kırık nedeniyle yarışmayı bırakan Yağcı'nın, kaybettiği annesini anarak yaptığı duygusal veda konuşması izleyenleri derinden etkiledi. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybettiği haftada adaylar Nefise, Deniz ve Lina olarak belirlendi.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2026'da heyecan ve hüzün bir arada yaşanıyor.

Haber3.com magazin masasının yakından takip ettiği süreçte, 17 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde izleyiciler beklenmedik bir ayrılığa tanıklık etti. Kırmızı takımın üst üste aldığı mağlubiyetlerin gölgesinde geçen haftada, adaya veda eden isim oylamayla değil, talihsiz bir sakatlık sonucu belirlendi.

Kırık Nedeniyle Mecburi Veda

Hafta başında parkurda yaşadığı kaza sonucu elinde ciddi bir kırık meydana gelen Barış Murat Yağcı, doktorların tavsiyesi üzerine Survivor macerasına nokta koymak zorunda kaldı. Kırmızı takımın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmesi nedeniyle klasik eleme oylamasının yapılmadığı gecede, Survivor resmi hesapları da adaya veda eden ismin Barış olduğunu doğruladı. Bu zorunlu ayrılık, hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındakileri derinden üzdü.

"Annemi Kaybettikten Sonra Burası Bana İlaç Olmuştu"

Adaya ve şampiyonluk hayallerine veda ederken yaptığı duygusal konuşmayla geceye damga vuran Yağcı, sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizdi. Tedavi süreci için İstanbul'a döneceğini belirten başarılı yarışmacı, "Geriye alamadığımız tek şey sağlık. Annemi kaybettikten sonra hayatta ne yapacağımı çok bilemiyordum, bir şeye ihtiyacım vardı ve buraya gelmek bana nasip oldu" sözleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Dokunulmazlık Ramazan'ın, Potada Üç İsim Var

Öte yandan adadaki rekabetin hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Kırmızı takımın dokunulmazlık kaybıyla birlikte haftanın eleme adayları Nefise, Deniz ve Lina olarak netleşti. Bireysel dokunulmazlık kolyesini boynuna takan isim ise zorlu parkurların başarılı ismi Ramazan oldu. Önümüzdeki günlerde kırmızı takımın yaşadığı bu moral bozukluğunu nasıl toparlayacağı ve potadan kimin çıkacağı büyük merak konusu.

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler Survivor 2026 son bölüm Barış Murat Yağcı elendi mi Survivor 17 Mayıs kim elendi Survivor sakatlık şoku Nefise Deniz Lina Survivor Ramazan dokunulmazlık magazin TV8 Survivor yarışmacıları
