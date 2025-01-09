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Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti

Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 All Star - Gönüllüler'de dün gece oynanan eleme oyununda adaya sürpriz bir isim veda etti.

Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda adaya veda eden 2. isim belli oldu. Geçen hafta elenen Kübra'nın ardından adaya Barış Murat Yağcı veda etti. 2020 sezonunda 2. olan, 2022 All Star'da 17. olan Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti. 

Yarıştığı iki düelloyu da kaybeden Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti. Adilhan ile son düellola yarışan Barış 5-4 kaybetti. Düello oyununun ilk etabında potadan kurtulmayı başaran isimler Efecan ve Batuhan oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Pınar Saka, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Melih Altın, Doğuş Dicle, Kaan Kazgan, Merve Özdemir, Yusuf Yıldız, 

Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Volkan Çetinkaya

ALL STAR TAKIMI

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Yağmur Banda, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Batuhan Gökgoz

Etiketler barış murat yağcı survivor survivor all star gönüllüler survivor 2025
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