Survivor adasına veda eden isim belli oldu

Survivor 2024 All Star’da Atakan, Merve, Nefise ve Sema arasında oynanan eleme oyunları sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Büyük finalin yaklaştığı Survivor All Star adasında Batuhan’ın dokunulmazlık kazandığı haftanın eleme gecesindeki eşleşmelerde Seda - Merve, Atakan Nefise karşı karşıya geldi. Atakan, Nefise’yi, Seda da Merve’ye yenince finalde Nefise ile Merve karşı karşıya geldi. Kazanan Nefise olurken Survivor 2024 All Star’a veda eden isim ise Merve oldu.



