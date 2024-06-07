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Survivor adasına veda eden isim belli oldu

Survivor adasına veda eden isim belli oldu
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Survivor 2024 All Star’da Atakan, Merve, Nefise ve Sema arasında oynanan eleme oyunları sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Büyük finalin yaklaştığı Survivor All Star adasında Batuhan’ın dokunulmazlık kazandığı haftanın eleme gecesindeki eşleşmelerde Seda - Merve, Atakan Nefise karşı karşıya geldi.

Atakan, Nefise’yi, Seda da Merve’ye yenince finalde Nefise ile Merve karşı karşıya geldi.

Kazanan Nefise olurken Survivor 2024 All Star’a veda eden isim ise Merve oldu.

Etiketler atakan merve nefise sema survivor all star survivor eleme eleme gecesi
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