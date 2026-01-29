Survivor adasının en çok merak edilen sorularından biri yanıt buldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışma programıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında yarışmacıların özel ihtiyaçları geliyordu. İşte o ihtiyaçlardan biri olan kadınların regl durumuyla ilgili soru yanıt buldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanmaya devam eden Survivor yarışma programı büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

Yıllardır pek çok ünlü isimle birlikte gönüllülerden oluşan takımlar Survivor adasında hem yarışmaları kazanmak hem de hayatta kalmak için mücadele veriyor.

Sık sık tartışmaların hatta "hırsızlığa" varan skandalların yaşandıüı Survivor'da en çok merak edilen konuların başında ise yarışmacıların "özel ihtiyaçları" var.

Bu ihtiyaçlar arasında özellikle kadın yarışmacıların regl dönemlerinde ne yaptıkları merak konusu olmuştu.

Survivor'un eski yarışmacılardan Semih Öztürk kendi TikTok sayfasında yayınladığı bir video ile merak edilen bu soruyu kadın yarışmacılardan aldığı bilgiyle cevapladı...

Semih Öztürk yaptığı açıklamada kadın yarışmacıların yeterince beslenemedikleri için döngülerinin bozulduğundan ve regl olamadıklarını söylediklerini belirtirken, son yıllardaki yarışmacıların bu sorunla daha az karşılaştığını da ifade etti.