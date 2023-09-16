Survivor All Star kadrosunda yer alacak bir isim daha belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunda yer alacak bir ismi daha açıkladı.

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor AllStar 2024 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak bir ismi daha açıkladı. Daha önce performansı ve tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da kadroda yer alacak.

DOĞUKAN MANÇO ALLSTAR KADROSUNDA

Acun Ilıcalı yaptığı duyuruda "Sevgili Doğukan Manço Survivor AllStar'da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, AllStar'ın önemli isimlerinden biri olacak" dedi.