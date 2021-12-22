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Survivor All Star kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı'dan kötü haber

Survivor All Star kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı'dan kötü haber

Survivor All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan boksör Adem Kılıçcı, antrenman yaparken sakatlandı. Kılıçcı, Acun Ilıcalı ve doktoru ile görüştükten sonra ameliyat oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan isimlerden biri de başarılı boksör Adem Kılıçcı oldu. Ancak Kılıçcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sakatlandığını duyurdu.

AMELİYAT OLDU
Hastanede çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Adem Kılıçcı, "Yine her zamanki gibi zorlu ve meşakkatli bir yol nasip oldu. Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" dedi.

Ameliyat olan Adem Kılıçcı, bir video yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu en kısa sürede toparlanmaya çalıştığını söyledi. Ünlü ismin, rahatsızlığının ardından Survivor 2022 All Star kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Acun Ilıcalı paylaştı: İşte Survivor All Star kadrosuAcun Ilıcalı paylaştı: İşte Survivor All Star kadrosuMagazin

 

Etiketler survivor all star adem kılıçcı
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