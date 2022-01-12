Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı şoku!

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı, koronavirüse yakalandı. Yarışmaya Nisa Bölükbaşı'nın yerine yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Survivor All Star'ın çekimleri dün Dominik'te başladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler, 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan biriydi.