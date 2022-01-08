Survivor Batuhan Karacakaya'dan Melisa Emirbayer'e olay sözler

Survivor 2021 sezonundaki performansıyla dikkat çeken ve şimdilerde Survivor All Star'da yarışmaya hazırlanan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor Panorama yorumcusu Melisa Emirbayer'e ateş püskürdü.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle akıllara kazınan ve şimdilerde Survivor All Star ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Panorama yorumcusu Melisa Emirbayer'i topa tuttu.

''BATUHAN, TAKIMI KAZANMASIN DİYE DUA ETMİŞTİR''

Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarıştığı dönem kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Melisa Emirbayer'in Panorama'daki görüntülerini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde, Melisa Emirbayer'in Batuhan Karacakaya hakkında söylediği ''Adım gibi eminim, Batuhan takımı kazanmasın diye dua da etmiştir'' sözleri dikkat çekti.

''AİLEM İZLEYEMEMİŞ''

Batuhan Karacakaya, Melisa Emirbayer'in sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Bu konuda çok üzüldüğünüzü ve bu konunun büyük bir konu olduğunu biliyorum. Böyle şeylerin bu kadar bariz yapılmasının beni mutlu ettiğini bilin. Benim ailem Panorama'yı bir yerden sonra izleyememiş. Benim için sıkıntı ailemi üzmelerinden sonra başlıyor. Ailem, insanların işlerine saygı duydukları için Panorama hakkında yorum yapmamışlar ama artık ortada saygı falan kalmadı. Niyet okuma bir eleştiri değildir. Çok fazla tahmin yapabiliyorsan git borsa yorumla ama beni yorumlama! Sen benim kafamın içinde ne döndüğünü ve neyi neden yaptığımı bilemezsin!''

''GELMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEDİ''

Batuhan Karacakaya'nın sert açıklamalarından sonra Melisa Emirbayer'den de yanıt gecikmedi. Batuhan Karacakaya'ya Twitter hesabından yanıt veren Emirbayer, kendisini şu sözlerle savundu:

''Doğru söylemişiz ki açıklama yapma gereği duyulmuş. Amacı şampiyonluk olanlar kendiyle ilgileniyor. Şov yapmak için o platform meşgul edilmemeli. Geçen sene olduğu gibi ummadıkları anda elenirler. Herkes geçen seneden notunu verdi zaten. Final gününü iple çekiyoruz. Oyun ve mağduriyet, daha adaya gitmeden başlamış. Aylar önce yapılan yorum. Biraz rötarlı gelmiş cevap. Biz Panorama masasında bekledik. Gelmeye tenezzül bile etmedi. O da haklı. Açıklama yapabilecek durumu yok.''