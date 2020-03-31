Survivor da kıyamet koptu! Acun o ismi diskalifiye etti

Survivor'un 30 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu nefes kesti. Kazanan takımın havuz başında et yemeği yiyeceği ödül oyununda heyecan doruktaydı.

ÖDÜL OYUNUNDA SERCAN VE BARIŞ GERİLİMİ!

Survivor 2020'nin 32. bölümünde oynanan basket oyununda Sercan ve Barış arasında gerilim yaşandı. Sercan, Barış'ın kendisini bilerek yere attığını iddia etti.

Skor 5-1 ünlüler lehine iken Parviz - Berkan ile Barış - Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

BURAK VE PARVİZ DE BİRBİRLERİNE GİRDİ!

Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin ikilisi karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam gerildi.

PARVİZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

İki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi. İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Ve Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi.

YASİN ÇILGINA DÖNDÜ!

Survivor'da gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında da oldukça gergin anlar yaşandı. Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüdü. Ve sonrasında Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 32. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler müthiş bir ödül için Survivor basketi oyununu oynadılar. Ödülün duş alma, et-patates püresi ve salata olduğu ödül oyununda yarışmacılar, parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı.

Erkeklerde 3, kadınlarda ise 2 basket atanın sayı kazandırdığı oyun müthiş keyifli geçti. Sert tartışmaların yaşandığı, inanılmaz basket atışlarını ekrana geldiği günün sonunda Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Uzun zamandır ödül oyunu kazanamayan gönüllüler takımı, Survivor basketi oyunu sonrasında verilen ödülün keyfini doyasıya çıkardı.