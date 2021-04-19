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Survivor Ekstra'nın yeni sunucusu belli oldu

Murat Özarı, Semih Öztürk ve Sema Aydemir'in yorumculuk yaptığı Survivor Ekstra'nın yeni sunucusu belli oldu.

Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen sevilen yarışma programı Survivor'dan hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da yorumculuk ve sunuculuk yapan Furkan Dede'nin programda yer almaması izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.

İddilara göre başarılı sunucu Furkan Dede'nin işine son verilmişti. Ünlü sunucunun yerine ise Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu getirildi.

 

 

Etiketler survivor ekstra tv8 hakan hatipoğlu
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