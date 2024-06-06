Survivor konseyinde tansiyon tavan yaptı: ''Umarım stratejileri işe yarar''

Survivor All Star'da eleme adayları Merve, Atakan, Seda ve Nefise oldu. Konsey toplantısında yarışmacılar birbirine girdi.

Survivor All Star 2024'te yarışmacılar haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirlemek için yarıştı.

Mücadelede Batuhan, finalde Yunus Emre'ye karşı oynadığı oyunu 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu zaferiyle Batuhan, adada kalma şansını bir kez daha artırdı.

Haftanın en düşük parkur performansına sahip olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu aday Seda oldu.

Dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan'ın seçimiyle 4. aday Nefise oldu.

Nefise'ye kendini kullandırmaması gerektiğini söyleyen Batuhan, Nefise'den tepki aldı.

Batuhan konseyde şunları söyledi:

"Kolyeyi aldım, haftanın kapanış zorunluluğu üzerime kaldığım için üzgünüm. Yaptığım bütün stratejileri insanları dinleyerek yaptım. Kendime güveniyorum. Elenirsem de bu saatten sonra benim için sıkıntı yok. Buraya iz bırakmak için geldim. Potaya isim söylemek zor. Bence potayı en hak eden kişi Yunus Emre. Ama söyleyeceğim isim Nefise."

"UMARIM STRATEJİLERİ İŞE YARAR"

Batuhan'ın konuşmasının ardından sitem eden Nefise, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların söylediklerine değil, yaptıklarına bakacaksınız. Batuhan bazı bahanelere sığınarak bana bozulduğunu söyledi. Kendisi bir strateji yapmaya çalışıyor. Bu 4 yarışmacıdan hangisi elenirse işine gelir. Yunus Emre'yi de son 6'ya kaldığında 'nasıl yenebilirim' adı altında düşünüyor. İpler onun elinde şu an, keyfini çıkarsın. Umarım stratejileri işe yarar ve son 5'e kalır, hatta şampiyon olur. Ben detaycı değilim."

4 eleme adayı eleme gecesinde gitme kalma savaşı verecek.

Eşleşmeler ise şu şekilde:

Nefise - Atakan

Seda - Merve