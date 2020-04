Survivor MasterChef yarışmasını kim kazandı?

Gönüllüler takımında MasterChef'te daha önce yarışan Yasin Obuz arkadaşlarına liderlik yaptı. Yarışmacılar şefler eşliğinde en güzel yemekleri yapabilmek adına mücadele etti.

Ünlüler ve gönüllüler takımları Survivor'da bu defa parkurda değil, mutfak tezgahında yemek yaparak ter döktü. MasterChef'in ünlü jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise canlı bağlantıyla Dominik'e konuk oldu ve yarışmacıları yönlendirdi.

Takımlar kendilerine verilen süre içinde menüyü hazırlamak için yarıştı.

Zorlu yemeklerin ardından Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, Hande Yontunç ve Survivor ekibi tadım aşamasına geçti.

Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki jüri, her iki takımı yemeklerini de eşit lezzet ve sunumda olduğuna karar verdi ve 2-2 beraberlik sağladı. Acun Ilıcalı kazanan her iki takımın da yemekleri benzer lezzette yaptıklarını açıkladı. Jürinin kararına göre MasterChef yemek yarışmasını ödülünü her iki takım da kazanmış oldu. Yarışmacılar yaptıkları yemekleri hep birlikte yediler.