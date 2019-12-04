Survivor Murat, AVM'de aşka geldi!

'Survivor'da iki kez mücadele eden ve geçtiğimiz sezon yarışmanın sunuculuğunu yapan Murat Ceylan (30), meraklı bakışlara aldırış etmedi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Murat Ceylan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lera Marchuk ile dudak dudağa objektiflere takıldı.

Önceki gün City's AVM'de alışveriş yapan Murat Ceylan ile sevgilisi Lera Marchuk, yürüyen merdivenlerde aşka geldi.

Ceylan ile Marchuk, alışverişlerini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.