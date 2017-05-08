Survivor Nagihan'ın çıplak fotoğrafı ortaya çıktı

Survivor'da adını duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğrafının sosyal medyaya sızması gündeme bomba gibi düştü. Karadere, Twitter hesabından boşandığı eşini suçlayarak olayla ilgili savcılığa başvurduğunu açıkladı.

Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi yüzünden zor günler geçiren Ebru Şallı'dan sonra Survivor Nagihan Karadere'nin de çıplak pozu internete sızdı. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Nagihan Karadere'nin söz konusu çıplak fotoğrafında omzuna dolanan bir erkek kolu görünüyor.

Nagihan Karadere bu haber sonrası Twitter hesabından 'Tehdit ve şantajla bu ülkede kimse bir yere varamaz' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "Namusumu teslim ettiğim evlelendiğim çocuğumun babası olan insan onda kalan fotoğraflarımı basına servis edip beni kötü anne olarak göstermeye çalışıp velayeti bahane edip yasal olarak beni haraca bağlamaya çalışmaktadır. 2 gündür kızımla beraber savcılıktayım. Türk adaletine sığınıyorum. Gereken cevabı hakimlerimiz ve savcılarımız verecektir. Saygılarımla."

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, geçen yıl eşi Uğur Gökçe'nin sosyal medyada çıplak fotoğraflarının yayılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Fotoğrafları gören eski milli atlet, eşinden boşanmak için dava açmıştı. Çift geçen günlerde sonuçlanan davada boşandı.





Ebru Şallı'ya ''çıplak fotoğraf'' şoku

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya ve 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalyayı elde eden Karadere, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.



Türk milli takımında da bulunan Karadere, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti fakat hatalı çıkışından dolayı yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda bulunan Karadere,tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında ise Ünlüler adına yarışan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de beşinciliği elde etti.