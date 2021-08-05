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Survivor Nisa Bölükbaşı yangın bölgesinde

Survivor Nisa Bölükbaşı yangın bölgesinde

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürmek için ünlü isimlerde seferber oldu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı da Marmaris de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarından paylaşım yapan Survivor Nisa açıklamasında "Alevler çok hızlı geliyor aşağı acilen inmek zorunda kaldık. Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

Nisa Bölükbaşı diğer açıklamasında söndürdüğü bir kısmı gösterdi ve yeni yangın alanına geçtiklerini duyurdu.

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Nisa Bölükbaşı'nın hiç korkmadan alevlerin arasına dalması takdir topladı. Bölükbaşı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Etiketler nisa bölükbaşı yangın yangın bölgesi
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