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  1. 14 Nisan 2017 14:51

Survivor Sema ve Pınar'la ilgili flaş iddia

Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sema Apak ile Pınar Saka'nın sanıldığı gibi eskiden arkadaş olmadığı iddia edildi.

Survivor Sema ve Pınar'la ilgili flaş iddia
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TV8,5'da ekranlara gelen 'Survivor Forum' programına konuk olan İhsan Tarkan, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Survivor'ın eski yarışmacısı İhsan, "İlk kez açıklıyorum. İkisinin arasında bir husmet olduğunu duymuştuk. Performans testine ayrı ayrı çağırdık. İlk önce Sema, sonra Pınar geldi. Çok iyi arkadaş değiller. Sadece aynı camiadan oldukları için birbirlerini tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sema Apak, kazandığı ilk bireysel sembol oyunu sonrası ödüle Pınar'ı götürmüş ve milli atlet hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Ancak aynı takımda yer alan ikilinin arası kısa süre sonra açılmıştı

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