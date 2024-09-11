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Survivor Taner'e hapis cezası

Survivor Taner'e hapis cezası
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2011 yılında Survivor yarışmasıyla ünlenen ve adı peş peşe skandallarla anılan Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Yaptığı paylaşımlarla Survivor ve Acun Ilıcalı'yla ilgili açıklamalar yapan Tarlacı, sık sık cezaevine girip çıkmıştı. Hatta ismi tecavüz olayıyla bile anılmıştı.

Aylar sonra ise Kıbrıs’ta yaşayan fenomen Cenk Hoca, Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” dedi.

Cenk Hoca, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Kız bir gün 100 Euro para istedi kendinden. 20 Euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim." demiş. Gitti ama mahkemede tecavüze dair bulgu yoktu. DNA'da bir şey çıkmadı. Diğer olayları da kattıkları için 18 yıl ceza verdiler. Ben bilirim bunların ne kadar ırkçı olduğunu. Taner belki de dünyanın en kötü yerine kaçtı. Almanya'ya niye gitmedin? Bunların hala kuyruk acısı var. Bizden nefret ediyorlar. Bu haksızlık, ha Taner melek mi? Melek değil. Çok hatalar yaptı."

 

 

 

 

 

Etiketler Taner Tolga Tarlacı tecavüz suçlaması 18 yıl hapis cezası hapis hapis cezası
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