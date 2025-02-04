Survivor Turabi'nin belden aşağı şarkısına erişim engeli getirildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ünlenip "Turbo Turabi" lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın çıkarttığı ve belden aşağı sözleriyle büyük tepki çeken şarkısı Wine Me, Dine Me'ye erişim engeli getirildi.

Türkiye'de bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmalarının 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyon olarak hayatımıza giren, Survivor adalarının Turbo Turabi'si şarkıcılığa şarkı sözlerinde skandal ifadelerin bulunduğu bir şarkıyla hızlı bir giriş yapmıştı.

37 yaşındaki Turabi Çamkıran, Survivor'a katılmayacağını kendini “popstar” olarak görmek istediğini açıkladıktan sonra "Wine Me Dine Me" adlı ilk şarkısını yayınladı.

Ancak Turabi'nin İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkı müstehcen ve bel altı şarkı sözleri yüzünden büyük tepki çekerek gündeme bomba gibi düştü.

İngilizce şarkının sözleri sosyal medyada alt yazıyla yayınlanınca ortalık bir anda karıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti. Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi’nin sosyal medyada büyük tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.