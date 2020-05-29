Survivor yarışmacıları Acun Ilıcalı'yı yendi!

Survivor'da ödül oyunları ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra, Acun Medya ve Survivor 2020 arasındaki challengelarda nefes kesmeye devam ediyor. Sercan'ın büyük iddiası üzerine Acun Ilıcalı ve ekibiyle yeni bir ayak tenisi maçı oynandı. Survivor 2020 kadrosunda Yasin, Ardahan ve Sercan yer alırken, Acun Medya'da ise İrem Kanan, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç yer aldı.

Heyecan dolu mücadeleye Survivor 2020 takımı çok hızlı başladı ve Sercan Yıldırım adeta bütün ipleri eline aldı. Müthiş mücadelenin sonucunu 3-1'lik skorla kazanan takım Survivor 2020 oldu. Böylece Survivor 2020 takımı oyuncuları hem ödül kazandı hem de onları destekleyenlere ödül kazandırdı.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI

Maç yayını sonrasında ise Acun lıcalı Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı maç sonu çekilen bir fotoğrafla Survivor yarışmacılarını tebrik etti.