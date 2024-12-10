Survivor yarışmacısının kızı 8. kattan düştü

Survivor 2019'da mücadele eden milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düşerek ağır yaralandı.

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"YEĞENİMİZ İÇİN DUA İSTİYORUM"

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, Azra için dua istedi. Hatipoğlu paylaşımında "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.