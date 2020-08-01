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  3. 01 Ağustos 2020 17:18

Survivor Yasin Obuz'la selfie çektirmek isteyenler kuyruğa girdi!

MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'la selfie çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturunca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

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Yasin Obuz MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındı ardından da Survivor yarışmasıyla ününü pekiştirdi. Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasin Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse de bayram ettirdi. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı...

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