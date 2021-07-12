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Survivor Yiğit Poyraz'a sürpriz teklif

Survivor Yiğit Poyraz'a sürpriz teklif

Survivor 2021'de ikinci olan Yiğit Poyraz'ın, Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinde rol alacağı iddia edildi.

Survivor 2021'deki başarısıyla finale kalan ancak şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atmaya karar verdi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.

Etiketler survivor yiğit poyraz exxen
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