Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu

Survivor cumartesi günü ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu.

SAKATLANAN ELİF'İN DURUMU NASIL?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.

