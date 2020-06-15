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  3. 15 Haziran 2020 09:03

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu

14 Haziran Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu.

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu
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Survivor cumartesi günü ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu. 

SAKATLANAN ELİF'İN DURUMU NASIL?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.
 

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