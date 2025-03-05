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  3. İzleyiciyi isyan ettiren görüntüler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirecek!

Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan kavgasının cezası çok ağır oldu

Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan kavgasının cezası çok ağır oldu
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Artık neredeyse kavgaların, tartışmanın eksik olmadığı bir bölümü yer almayan Survivor'a RTÜK'ten ceza yağdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu sezon yarışmacılar arasında artan gerilim, son yılların en gergin Survivor'larından biri olarak ekranlara yansıyordu.

Survivor fanlarının bile tepkisini çeken kavga ve tartışmalara RTÜK müdahil oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor'un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde; yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen “Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun” biçiminde diyaloglar yüzünden yarışmaya çok ağır bir ceza kesildi.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) cezalarından Survivor adlı yarışma programı da nasibini aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtilerek, şöyle denildi:

“İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.”

RTÜK'ün ceza kararının ayrıntılarında yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.

Etiketler RTÜK acun ılıcalı tv8 survivor kavga tartışma
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