Survivor'da aşk rüzgarı! Mert'in 14 Şubat hediyesi adayı karıştırdı

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ilginç anlar yaşanıyor. Ünlüler takımından Mert, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Sude'ye çiçek veriyor. Oyundan sonra ise Nisa ve Sude arasında tartışma yaşanıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren kavgaların eksik olmadığı Survivor All Star'ın 25. bölümünde de ortalık karışıyor. Ünlüler takımında bir hainin olduğunu söyleyen Atakan, "Hırsız dikenli tellere selektör yapıyor, çok az kaldı" diyerek tepki gösteriyor.

MERT, SUDE'YE ÇİÇEK VERİYOR

Oyun öncesi söz hakkı isteyen Mert ise 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aşk yaşadığı iddia edilen gönüllüler takımından Sude'ye çiçek veriyor. Mert'in çiçeğini alan Sude ise "Senin de Sevgililer Günü'n kutlu olsun" diyerek karşılık veriyor.





SUDE VE NİSA ARASINDA GERİLİM

Oyun sonrası adaya dönen Nisa ve Sude arasında tansiyon yükseliyor. Nisa'nın "Kendine değer vermeyen bir kadınsın" sözlerine sinirlenen Sude "Bu çok ağır bir itham, sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin, beni bununla yargılayamazsın" diyerek karşılık veriyor. Sude'nin Mert'le yakınlaşmasının doğru olmadığını savunan Nisa, "Havaalanında 'seni seviyorum' dedi, on saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor" diyor. Özel hayatına saygı duyulmasını isteyen Sude ise "Bu çok özel bir konu, sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin" ifadelerini kullanıyor.