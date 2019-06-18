Survivor'da bir ilk ! Nakit para ödülü verilecek

Büyük finale günler kalan Survivor 2019'da oyunlardaki ödüller de büyüyor. Survivor'ın 17 Haziran Pazartesi ekrana gelen 97. son bölümünde, Kolombiya gezisi ödülü için kıran kıran bir mücadele yaşandı.

SURVIVOR'DA 10 BİN EURO ÖDÜLÜ KİM KAZANACAK?

30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da Acun Ilıcalı, sürpriz bir ödülü açıkladı. Survivor'ın 18 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, siyah ve beyaz takım yarışmacıları 10 bin euro kazanmak için ter dökecek. Ödülü duyuran Ilıcalı, "Arabalarımız bitti. Ancak araba yoksa nakit bir ödül veriyoruz. Kazanan yarışmacı tam 10 bin euro kazanacak" açıklamasını yaptı. Survivor tarihinde bir ilk olan nakit para ödülünü kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.



KOLOMBİYA TATİLLİ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan doksan yedinci bölümde takımlar Kolombiya ödülü için karşı karşıya geldiler. Siyah ve beyaz takım yarışmacılarını, kendilerini iki günlüğüne Survivor'ın zor şartlarından uzaklaştıracak olan ödülü kazanmak için büyük mücadele sergilediler. Oyun sonunda ise siyah takım 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya'da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.