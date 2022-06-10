Survivor'da eleme adayı belli oldu

Son olarak Evrim'in elendiği ve adım adım finale yürüyen Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayı belli oldu.

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi. Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise kırmızı takımdan Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise Batuhan Karacakaya oldu.