Survivor'da elenen isim belli oldu

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor 102. bölümünde çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.



YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelede Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan "Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevabı geldi. "Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.

SMS BİRİNCİLERİ

Survivor 2020’nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.

Heyecanla izlenen Survivor 102. bölümde Kırmızı takımda Elif’in dokunulmazlığı olmaması nedeniyle Berkan ile Yunus Emre otomatikman eleme adayı oldular. Mavi takım ise Cemal Can Yasin’i, Nisa ise Evrim’i eleme adayı olarak gösterdiler.



Bu dört aday arasında SMS sıralamasına bakıldı. Seyircilerin kullandığı oylara göre rakiplerine göre daha az oy alan Yunus Emre, Survivor’a veda eden isim oldu.

