Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu.

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

Bu hafta Survivor 2020’de ilk dokunulmazlık oyunu 27 Haziran Cumartesi günü oynandı ve kazanan Sercan oldu. Ada konseyinde Sercan’ın söylediği isim Berkan, ilk eleme adayı oldu.

Survivor’da haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu 28 Haziran Pazar akşamı ekrana geldi ve kazanan yine Sercan oldu. Ada konseyinde bu defa Sercan’ın söylediği isim Nisa oldu. Böylece Nisa Bölükbaşı haftanın ikinci eleme adayı oldu.



Haftanın son dokunulmazlık oyunu 29 Haziran Pazartesi akşamı TV8'de yayınlandı. Survivor'da 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.

Böylece Survivor 2020'de haftanın eleme adayları; Berkan, Nisa ve Barış olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli oldu. Konseyde konuşan Acun llıcalı, "Bu sezon Survivor'daki en kritik eleme oldu" dedi. Eleme adayları olan Nisa, Barış ve Berkan arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu. Böylece Nisa'nın 4,5 ay süren Survivor macerası sona erdi.

NİSA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı'nın adını açıkladığı Nisa, gözyaşları içinde veda konuşması yaptı. Nisa, "Berkan ve Barış yarışmaya devam ettiği için çok mutluyum. Hayırlısı olsun. Cemal Can ile başka hayallerimiz vardı. Ama buraya kadarmış. Tabi ki çok üzüldüm" dedi.

ACUN: SURVIVOR BİR RENGİNİ KAYBEDİYOR

Nisa ile veda konuşması yapan Acun Ilıcalı ise "Seni seçtiğimiz zaman Survivor'a enerji dolu, pozitif enerji saçan genç kızı dahil etmek istemiştik. Bunu fazlasıyla bize yaşattın. Survivor bir rengini kaybediyor. Sen hep kibar, nazik ve düşünceliydin. Yeni neslin ihtiyacı olan mesajları vermiş oldun. Benim için hüzünlü bir gündü" dedi.