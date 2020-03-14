Survivor'da Ersin, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu

Yeni sezonuna çok hızlı başlayan Survivor'ın son bölümde erzak oyunu nefes kesti. 13 Mart 2020 tarihinde Survivor 18. bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, erzak oyunu için karşı karşıya geldi.



Avantaj oyununun ardından yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da nefes kesen performans sergiledi.



Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da inanılmaz bir mücadele sergiledi. Kıyasıya geçen Survivor erzak oyununda kazanan takımı atışlar belirledi. Gecenin sonunda yiyecek erzak ödülünü kazanan takım 10'a 6 ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı, kişi başına beş patates ve yeşil mercimekten oluşan erzağı aldı.



Oyunu kazanıp takımına bir puan kazandıran Ünlülerden Ersin, "Acun abi ile kapışırım" diyerek Acun Ilıcalı'ya meydan okudu.



Sakatlıkları nedeniyle bir süre yarışmadan ayrı kalan Meryem ve Yunus Emre Survivor'ın 18. bölümünde adaya geri döndü.



Dominik'e gelen Meryem açıklamada bulunarak; "Sakatlığım tam anlamıyla geçtiği zaman eski Meryem'den daha iyi bir Meryem geliyor" diyerek iddiasını ortaya koydu.