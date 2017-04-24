Survivor'da Furkan şoku; ceketini alıp gitti !

Survivor'ın yeni yayınlancak bölümünde tansiyon yine yükseliyor.



Survivor 2017’de bu yıl ünlüler takımı daha yarışmanın ilk günlerinden bu yana gruplara ayrılmıştı. Yarışmada, Adem ve grubu, İlhan Mansız ve grubu olarak bölünen bir ünlüler takımı varken, bu defa ipler tamamen kopma noktasına geldi.

Serhat Akın’a kırıldığını söyleyen Furkan, bundan sonra yoluna bireysel olarak devam edeceğini açıkladı.

Ünlüler takımında haftanın eleme adayları belli oldu. Sema, Sabriye ve Şahika eleme adayı. Bu üç isimden biri Salı günü adaya veda edecek.