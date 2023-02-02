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Survivor'da iki diskalifiye birden! Nedenleri pes dedirtti

Survivor'da iki diskalifiye birden! Nedenleri pes dedirtti
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Survivor All Star Yunanistan'daki konseyde iki yarışmacı birden diskalifiye edildi.

Survivor All Star Yunanistan yarışmacıları Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın diskalifiyesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dalaka ve Asimina, yarışmaya cep telefonu soktukları gerekçesiyle Survivor yönetimi tarafından diskalifiye edildi.

2019 şampiyonu Katerina Dalaka ve 2022 finalisti Asimina Chatziandreou'nun yarışmadan gönderilmesi, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Kullanıcılar, ''İki şampiyon adayına da yazık olmuş'', ''Katerina'ya hiç yakıştıramadım'' ve ''Adaya telefon getirmek akıl işi değil'' gibi yorumlar yaptı.

Etiketler Survivor diskalifiye neden pes
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