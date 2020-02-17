Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen Survivor 2020 yarışması 16 Şubat Pazar akşamı bomba gibi bir bölümle başladı. Survivor'ın ilk bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları baraka ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya geldi.

Survivor'da günün ilk oyununda takımlar baraka yapımı için gerekli malzemelere kavuşmak için mücadele etti. Oyunu kazanan ünlüler takımı ip, çekiç, çivi ve testereden oluşan malzemeleri aldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı oyunda skor 9-9'a gelince, en iyi ikişer yarışmacı parkura çıktı. Zorlu mücadeleyi ünlüler takımı 10-9'luk skorla kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'daki ilk eleme konseyinde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı oylamaya gitti. Yapılan oylamada ismi en çok yazılan Fatma ilk eleme adayı oldu. Konseyde Fatma ile Evrim arasında da tartışma yaşandı.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Fatma oldu. Salı akşamı yapılacak konseyde ise veda eden ilk isim belli olacak. Konseyde yeni kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, 2. ve 3. eleme adaylarını ise o hafta sms oylamasında, en fazla oyu alan iki yarışmacının belirleyeceğini duyurdu. Böylece Survivor'da elemeye kalan diğer iki isim ise Salı akşamı açıklanacak ve bir yarışması Survivor'a veda edecek.



İLK KAVGA DA ÇIKTI

Survivor 2020, ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın ilk bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler baraka oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.

Kavganın uzamasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi ve sayıyı alan takımın ünlüler olduğunu söyledi.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI ?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi ünlüler takımı kazandı.

Acun'dan Survivor 2020 şov! Adaya gelişi olay oldu

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan ve Burak Yurdugör.

ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut.