Survivor yarışmasıcı İsmail Balaban'ın nişanlısının kendisini terk ettiği iddia edildi. Balaban'ın yarışmada olduğu sürede gerçekleşen tek taraflı ayrılıktan Balaban'ın haberinin olmadığı öne sürüldü.

Survivor yarışmasıcısı İsmail Balaban'ın nişanlısı kim, İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı soruları merak ediliyor. Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehvlian İsmail Balaban'ın nişanlısının kendisini terk ettiği belirtiliyor.

İsmail Balaban'ın annesinin konudan haberdar olduğu ve oğluna kötü haberi telefonda verdi. Balaban, yarışma esnasında aldığı haberle adeta yıkılırken, İsmail Balaban'ın nişanlısını kim olduğu merak ediliyor.

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİM ?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kim sorusu da cevabını buldu. Balaban'ın 2020 yılında Gamze Atakan ile nişanlandığı ortaya çıktı.

YARIŞMA BİTİNCE EVLENECEKLERDİ

İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.

Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.