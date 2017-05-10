Survivor'da kim elendi ?

Survivor 2017'de sürpriz bir eleme yapıldı. Dün akşam toplanan konseyde bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. Gönüllüler takımı bir kişi daha azaldı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımından Ogeday, Tuğçe ve Berna eleme potasında yer alıyordu. Survivor'da bu hafta en düşük sms oyunu alarak yarışmaya veda eden isim Tuğçe oldu. Tuğçe'nin elenmesi herkesi şaşırttı.

ÇOK TUHAF HİSSEDİYORUM

Bahsettiğim gibi buraya gelirken ne kadar çok sevindiysem giderken de isyan etme lüksüm olduğunu düşünmüyorum. Bence daha devam etmeliydim diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, herkese çok teşekkür ederim. Şu an çok tuhaf hissediyorum. Sanki gitmeyecekmişim gibi. Bir şey diyemiyorum. Arkadaşlara çok teşekkkür ederim. Çok fazla diyaloglara girmesinler ve doya doya yaşasınlar arkadaşlara söyleyebileceğim bu.

SURVİVOR BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Bu haftanın birincisi 37 puanla Furkan olurken ikinci olan isim 32 puanla İlhan oldu. Kızlardan birinci olan isim 52 puanla Sema olurken ikinci olan isim puanla Elif oldu.



TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR?

Tuğçe Melis Demir, 11 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara’da doğsa da eğitimini İzmir’de sürdüren Tuğçe, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimini gerçekleştirmiştir. Eğitim hayatının yanında sportif faaliyetlerde de bulunan Tuğçe Melis Demir, buz hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olmuştur. ODTÜ Buz Hokeyi takımında ve milli takımda yer alan Tuğçe Melis’in 1.69 boyu ve 62 kilosu bulunmaktadır.