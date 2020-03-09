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  3. 09 Mart 2020 09:35

Survivor'da olay sözler: ''Hem kel hem fodul''

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımından Evrim'in sözleri tartışma çıkardı. Kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanırken, yarışmaya Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodulsun" sözleri damga vurdu.

Survivor'da olay sözler: ''Hem kel hem fodul''
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Survivor'da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllülerin kazandığı oyun bitiminde Evrim'in tartışmalı sözlerine Sercan'ın cevap vermesi ile ortam bir anda hararetlendi. Gönüllüler takımı, araya girerek Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'dan uzaklaştırmaya çalıştı.

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Hem kel hem fodul. Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.


 

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