Survivor'da olay var! Yunus Emre çılgına döndü

Survivor 2020'de adrenalin adeta tavan yaptı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz hafta yeni dönemiyle beraber Mavi-Kırmızı takımlar olarak başlayan Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu ve 2. eleme adayının çıkmasında oldukça heyecanlı anlar yaşattı.

Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Mavi takım oldu.

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunun sonunda Yunus Emre oyunu kaybedince sinirlerine hakim olamadı ve topların bulunduğu kasayı yerden alıp fırlattı.

Survivor'da dün ilk eleme adayı Mavi takımdan Cemal Can olmuştu... Survivor'da 2. eleme adayı için Kırmızı Takım konseye gitti. Takımın aldığı ortak kararla Barış Murat Yağcı eleme adayı oldu.