Survivor'da ortalık fena karıştı! Acun müdahale etti

Survivor 2020'nin 3 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 65. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir dokunulmazlık oyunu için yine karşı karşıya geldi. Ünlüler takımından Sercan ile Mert’in oynamayacak olması nedeniyle gönüllüler takımına artı bir yarışmacı seçim şansı verildi. Fakat bu seçim nedeniyle iki takım arasında tansiyon yükseldi.

Yasin’in Mert ve Sercan’ın sakatlıklarına söz etmesi bu ikiliyi kızdırdı. Survivor Ersin ise kendini seçmeleri durumunda her oyun sonrasında yarım saat mola isteyeceğini açıkladı. Ünlüler ile gönüllüler arasında tartışmanın uzaması sonrasında araya Acun Ilıcalı girdi. Seçim olayını bir kez daha anlatarak yanlış anlaşılmaları düzelten Acun Ilıcalı, böylece tartışmayı da sonlandırmış oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı bu defa daha hırslı mücadele etti. Survivor'da 3 Mayıs Pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYI

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Yapılan oylama sonunda Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.