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  3. Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz davet

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz davet

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz davet

Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışan Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmuştu. Yarışmaya veda eden Günenç'in, MasterChef'e davet edildiği iddia edildi.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Survivor, her bölümde seyircisine ayrı bir heyecan yaşatıyor. Gönüller ve ünlüler takımlarıyla rekabetin kıyasıya yaşandığı yarışmada, üzücü anlar da kaydediliyor.

AYRILIĞI GÖZYAŞLARINA SEBEP OLDU
Survivor 2021'in gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ani ayrılığı hem takım arkadaşlarını hem de sevenlerini gözyaşlarına boğan Günenç'ten çok geçmeden sevindiren bir haber geldi.

GÖZLER ACUN ILICALI'YA ÇEVRİLDİ
İddiaya göre ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayalleri yarım kalan güçlü yarışmacı Emin Günenç'i, MasterChef 2021'e davet etti. Henüz netleşmeyen bilgi kulislerde şimdiden sık konuşulmaya başlamışken, Günenç'in hayranları gözlerini Ilıcalı'dan gelecek kesin açıklamaya çevirdi.

Etiketler acun ılıcalı survivor
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