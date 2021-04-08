Survivor'dan elenen Doğan Keser'den olay itiraflar

TV8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'dan elenen Doğan Keser her şeyi itiraf etti. Batuhan'a "Burası Adnan Ziyagil'in Yalısı değil" diyen Keser, bomba açıklamalarda bulundu.

TV8'de ekranlara gelen Survivor 2021'de; Çağrı Atakan, Batuhan Karacakaya ve Sergen Bayar ile eleme potasına giren Doğan Keser, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden işim oldu.

Bomba açıklamalarda bulunan Survivor Doğan, Survivor'da en zorlandığın an? sorusuna,

"Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor" yanıtını verdi.

"Adada tek ayakta tutan şey buydu"

Vedanın ardından takımda neler değişir? sorusuna ise Keser, "Her tarafta kulisler dönüyordu ve Çağrı abi ile bu kulislerin dışında kalıyorduk. Normal hayattan bahsediyorduk. O bizi mutlu ediyordu, adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu" dedi.

Favori isimleri açıkladı

Survivor Doğan, "Gönüllülerde Poyraz; karakteri de güzel, kendi de güzel, performansı da çok iyi. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur, sonuna kadar destek vereceğim. Performans olarak bakarsak İsmail Balaban; kondisyonu çok iyi, istikrarlı gidiyor, yarışlarda da çok iyi. Batuhan da olabilir, kurduğu sahnelerden devam ederse" şeklinde konuştu.

Batuhan'la son oyuna giderken yaşadığın tartışmada, 'Burası Adnan Ziyagil'in yalısı değil, ona göre davran' gerilimini şöyle yanıtladı:

"Batuhan'la devamlı tartışmamız oluyordu; adada da, oyunlarda da. Çok güzel kurup gelmiş kendini ve onu oynuyor. Oyuncu olduğu için güzel oynuyor. Biz adada gerçek Batuhan'ı görüyoruz. Aslında neşeli bir çocuk, ama Survivor'ı çok kafasında kurduğu için kendini yansıtamıyor.

Mükemmel oyuncu, onu tebrik ediyorum. Survivor'da oynadığı için sinirleniyorum. Gerçek yüzünü görüp, başka yerlerde başka hareketler yaptığı için sinirleniyorum. O yüzden de tartışmalarımız oluyordu."