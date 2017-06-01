Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı
Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı
Benzin ve motorine büyük indirim müjdesi
Benzin ve motorine büyük indirim müjdesi
Yolcu uçağını, açık kalan iPhone mu düşürdü ?
Yolcu uçağını, açık kalan iPhone mu düşürdü ?
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı !
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı !
Eski araç sahiplerine müjdeli haber: Borçlar siliniyor
Eski araç sahiplerine müjdeli haber: Borçlar siliniyor
Bakan açıkladı; milyonlarca çalışana işsizlik maaşı şoku
Bakan açıkladı; milyonlarca çalışana işsizlik maaşı şoku
Bir acı daha; maden faciasında işçilerin cansız bedenine ulaşıldı
Bir acı daha; maden faciasında işçilerin cansız bedenine ulaşıldı
En acı liste ! Şehitlerin kimlikleri belli oldu
En acı liste ! Şehitlerin kimlikleri belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Haziran 2017 09:28

Survivor'dan elenen Furkan'a tepki yağdı

Survivor adasına veda eden Furkan'ın, Sabriye hakkındaki sözleri tepki topladı.

Survivor'dan elenen Furkan'a tepki yağdı
A+ A-

Furkan Kızılay, Survivor'dan elendiği açıklandıktan sonra hayli duygusallaştı. Sesi titremeye başlayan Furkan elenmenin de verdiği etkiyle gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.

ACUN ILICALI: EN ÜZÜLDÜĞÜM YARIŞMACI SEN OLDUN

Büyük bir çekişmeye sahne olan Survivor'da bir eleme konseyi daha geride kalırken bu kez yarışmaya veda eden isim, ünlüler takımından Furkan Kızılay oldu. Furkan'ın elenmesi aslında bir bakıma büyük sürpriz olurken Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elenmesini en üzüldüğüm yarışmacı sen oldun" diye konuştu.

"SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Acun ayrıca "Furkan senin Survivor'da daha fazla kalmanı beklerdim ancak halkımız böyle takdir etti buna saygı duymak zorundayız" diye konuştu.

FURKAN'DAN MANİDAR GÖNDERME

Furkan elendikten sonra "Demek ki halkımız böyle takdir etmiş ve Sabriye'yi benden daha çok Survivor'a yakıştırmışlar" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Konuşması herkesi duygulandıran Furkan'ın Sabriye hakkındaki sözleri ise tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Furkan elenirken bile egosundan vazgeçmiyor" diyerek genç yarışmacıyı eleştirdi.

sabriye , furkan kızılay , eleme gecesi , survivor