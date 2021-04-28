Survivor adasında dokunulmazlık oyunları sonrasında hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıkmıştı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan son bölümünde adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları ünlüler ve gönüllüler birer defa kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise her iki takımda da sms birincisi olan yarışmacılar, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımları için sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak. Survivor'da gönüllüler takımında sms birincisi Poyraz, ünlülerde ise İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler, ikinci dokunulmazlığı gönüllüler kazandı.

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Survivor'da ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise eleme adayı olarak İlayda'nın adı yazıldı. Gönüllülerin sms birincisi olan Poyraz eleme adayı olarak Steven'ı seçti.

Ünlülerde sms oylaması birincisi olan İsmail Balaban eleme adayı olarak Sergen'in adını söyledi.

Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları İlayda, Aleyna Çalışkan, Sergen ve Steven oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan İlayda, Aleyna Çalışkan, Sergen ve Steven arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Bu hafta Survivor'dan yarışmacı İlayda oldu.

Veda konuşması yapan İlayda, "Burada 16 hafta boyunca kalacağıma kimse inanmıyordu. Kendi adıma mutluyum. Sporcu kimliğim olmadan da 16 hafta boyunca parkurlarda koşup, hız ve kuvvet konularında kendimi geliştirdim. Bana burası çok şey kattı. Herkes hakkını helal etsin" dedi.