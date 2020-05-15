Survivor’dan elenenler yarışmacılar Türkiye’ye döndü

Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yolcular, 14 günlük karantina için Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti.

Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı.

Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.