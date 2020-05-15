  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Mayıs 2020 07:41

Survivor’dan elenenler yarışmacılar Türkiye’ye döndü

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi.

Survivor’dan elenenler yarışmacılar Türkiye’ye döndü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yolcular, 14 günlük karantina için Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti.

Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı.

Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
acun ılıcalı , survivor , karantina , yarışmacılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM