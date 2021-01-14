Survivor'ın eski yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, TV8 ile anlaştı

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor 2020'ye giden oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu. Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra Panorama da yorumculuk yapmaya başladı.

EVRİM VE MERT YORUMCU OLDU

Dün yayınlayan Survivor Panorama'da eğlenceli anlar yaşayan Survivor 2020 yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal, yeni sezonda kendilerine benzeyen yarışmacıları açıkladı. Yarışmada olduğu süreçte neredeyse her şeye itiraz etmesiyle konuşulan Mert Öcal, Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya'nın kendisine benzediğini söyledi. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan hakkında konuşan Öcal, "Batuhan belki benim gençlik halim olur" ifadelerini kullandı.