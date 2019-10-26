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  3. 26 Ekim 2019 10:06

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

TV8 ekranlarının sevilerek izlenen yarışma programı Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi.

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!
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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bugün iki yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile dünyaevine girdi.

FATMAGÜL FAKI KİMDİR?

Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür. Fatmagül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır. Survivor yarışması ile tanınan Fakı, ardından da magazin D sunuculuğu yapmıştır. Güzel isim oyunculuğun yanı sıra Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandırmış ve Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştır.

Fatmagül Fakı yeni aşkı ile görüntülendiFatmagül Fakı yeni aşkı ile görüntülendi

 

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