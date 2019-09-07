''Susamam'' diyen rapçiler konuştu: ''Korkacak kadar vicdansız değiliz!''

Rap’çi Şanışer’in 20 müzisyenle birlikte yaptığı Türkiye’nin gündemindeki sorunları ele alan “#Susamam” isimli şarkı projesi, büyük yankı uyandırdı. Şarkıda Şanışer ile birlikte Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle yer alıyor. Her bir sanatçı, Türkiye’nin gündemine damgasını vuran konularla ilgili söyleyecek sözlerini sakınmadan dile getiriyor

Susamam'ın yaratıcısı müzisyenler Cumhuriyet'ten Orhun Atmış'a konuştu. Doğa, kuraklık, hukuk, adalet, hukuk, Türkiye, İstanbul, eğitim, sorgulamak, kadın hakları, gurbet, hayvan hakları, intihar, faşizm, sokak, trafik gibi pek çok konuya değinen şarkıcılar, "Korkacak kadar vicdansız değiliz" dedi.

‘BEN KORKAK YAŞAMAM ‘

Yılların rap sanatçısı Fuat Ergin, müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor ve “Ben çizgimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu şekilde olduğu için hiçbir zaman değiştirmedim kendimi de müziğimi de. Müziğin kesinlikle çok ciddi bir psikolojik savaş gereci olduğunu düşünüyorum ben. İnsanları derbeder de ediyor, neşelendirebiliyor da. İnsanların sesi olduk. İnsanlar da bekliyorlardı böyle bir şeyi. Toplumumuz baskı altında ve susturulmuş durumda. Bu böyle tünelin ucu gibi oldu” diyor. Korkmadığını söyleyen Fuat, “Ben korkarak yaşayamam. Ben bunları söylemezsem de kendimden utanırım. Hepimiz söylediklerimizin arkasındayız. Hiçbir şekilde korkum yok, geleceklerse de gelirler” diye konuşuyor.

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‘KORKACAK VİCDANSIZ DEĞİLİZ’

Ados ise şarkıda “kuraklık” konusunu gündeme getiriyor. Şanışer’den davet aldığında bu konuyu işleyebilecek bir projeye katılmaktan memnuniyet duyduğunu getiren Ados, “Bireylerden daha da yükseğe, başka farkındalıklara ulaşmamız gerekiyordu artık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu ilk adımdı. Bundan sonra çok daha değişime yol açacak müzik. Buna canlı şahit oluyoruz” diyor. Şarkının 24 saat dolmadan 3 milyonu aşmasıyla alakalı olarak da “Harika” tepkisini veriyor ve “Eğlencenin zirve yaptığı dönemde böyle keskin konulara da insanların kulak vermiş olması umut verici” diye konuşuyor. Son olarak ona da şarkının yarattığı etkinin ve dile getirilen sert sözlerin tedirginlik yaratıp yaratmadığını sorduğumuzda ise şu yanıtı veriyor Ados: “Baştan söylediğimiz gibi ‘#Susamam’. Korkacak kadar vicdansız değiliz.”

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‘UMUT DAHA DOĞRU OLUR’

Rap’çi Aga B de “faşizm” gibi ciddi bir konuyu ele alıyor. Böyle bir konu hakkında bir şeyler söylemekten, şarkının da etkisinden tedirgin oldu mu acaba Aga B. İlk olarak “Kesinlikle çok ciddi ve bir o kadar da altı boşaltılmış bir konu. Hatta neredeyse sahip çıkılıp vatanseverlik ile karıştırılacak halde” diyor ünlü müzisyen. Şöyle devam ediyor: “Benim niyetim ise kelimeyi etnik ve siyasi halinin dışında, toplumsal değerlendirmekti. Çünkü bence her problemin temelinde ‘insan’ın dürtüleri ve açıkları var. Hangi hareketimizin/davranışımızın neyi karşıladığından ve neye sebep olduğundan bihaberiz. Empoze edileni yaşıyoruz toplumca. Ben de kendimce çözümü, ‘saygı ekmek’te buldum. Etki ise korku veya tedirginliğe sebep olmadı benim için. Umut daha doğru olur. Dahası, daha çok bizden korkuyorum ben.”

‘BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR’

Şarkıda “trafik” konusunu ele alan Kamufle ise “İlk çıkış amacımız memlekette göz ardı edilmiş konuları dile getirmekti. Olay illa politik olması da değildi. Ben de trafik terörünü ele aldım” diyor. Neyi amaçladıkları hakkında da Kamufle şöyle konuşuyor: “Bireysel olarak da biz albümlerimizde bu konulara değiniyoruz. 10 şarkılık bir albümde 2-3 tane böyle şarkı duyabilirsin bizden, ama tabii ki daha eğlenceli müzikler tercih edildiği için yaptığın diğer şarkılar ekarte ediliyor. O zaman bir elin nesi var iki elin sesi var mantığıyla o 10 şarkılık albümde en az dinlenen ama en çok dinlenilmesini istediğimiz şarkı türünü böyle yirmimiz bir araya gelip oluşturduk.”