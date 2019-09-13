''Susamam'' şarkısıyla olay olan Şanışer'den FETÖ, PKK iddialarına yanıt

19 şarkıcıyla birlikte yaptıkları ‘Susamam’ şarkısı ve çektikleri kliple geçen hafta Türkiye’nin gündemine oturan rapçi Şanışer, kendisine yönelik “FETÖ’cü, PKK’lı, Amerika/İsrail destekli” gibi yorumlara ‘Aşılmaz Yollar’ isimli şarkısıyla yanıt verdi.

“Bana cevap hakkı doğdu, cevap hakkımı kullanıyorum” diyen Şanışer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “IQ’su Clash of Clans oynamaya bile yetemeyecek ‘stratejistler’ buyursunlar bu sözlerimizi de analiz etsinler” ifadesini kullandı.

Sehabe’yle düet yaptığı ‘Aşılmaz Yollar’ şarkısında Şanışer, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan’la birlikte idam edilen devrimci Yusuf Aslan’dan Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a, Trabzon’da PKK operasyonu sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’e, 10 Ekim Ankara Garı katliamından Madımak’a, 15 Temmuz darbe girişimine birçok konuya değinmişti.